الأسهم الأوروبية تحقق مكاسبا متواضعة

وجاء سهم "كارفور" في فرنسا، بين الأسهم الأفضل أداء في المؤشر "كاك" مع صعوده 3 بالمئة.
وقال متعاملون إن مبيعات أقوى من المتوقع حققتها سلسلة المتاجر الكبرى في الربع الأخير من العام الماضي عوضت الأثر السلبي الناجم عن خفض جديد لتوقعات الأرباح.
وقاد سهم "إنفينيون" الألمانية لصناعة الرقائق الإلكترونية المؤشر "داكس" للصعود في بورصة فرانكفورت، وبلغت مكاسب السهم 5.6 بالمئة بعدما رفع "جولدمان ساكس" تصنيفه.
وحقق قطاع الاتصالات آداء جيدا في أرجاء أوروبا مع صعوده بنسبة 1 بالمئة مدعوما بقفزة قدرها 3.8 بالمئة لسهم "إس تي ميكرو" الذي جاء في مقدمة الرابحين في بورصة "ميلانو".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)