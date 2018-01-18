انخفاض مخزون النفط الأمريكي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض الأسبوع الماضي، بينما زاد مخزون البنزين وتراجع مخزون نواتج التقطير.

© REUTERS/ Hamad I Mohammed أرامكو: أسعار النفط تتحسن مدعومة بتراجع في مخزونات الخام العالمية

وأضافت الإدارة أن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما انخفض بمقدار 4.2 مليون برميل إلى 42.39 مليون برميل، بحسب وكالة "رويترز".

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن تراجع استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام بمقدار 448 ألف برميل يوميا إلى 16.88 مليون برميل يوميا، مع انخفاض معدلات التشغيل 2.3 نقطة مئوية إلى 93 في المئة.

وأوضحت البيانات أن مخزون نواتج التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفض 3.9 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن يرتفع 85 ألف برميل، فيما زادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، بمقدار 58 ألف برميل يوميا إلى 6.7 مليون برميل.

وهبط مخزون الخام 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير/ كانون الثاني إلى 412.65 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاضه 3.5 مليون برميل.