انخفاض مخزون النفط الأمريكي

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن تراجع استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام بمقدار 448 ألف برميل يوميا إلى 16.88 مليون برميل يوميا، مع انخفاض معدلات التشغيل 2.3 نقطة مئوية إلى 93 في المئة.
وأوضحت البيانات أن مخزون نواتج التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفض 3.9 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن يرتفع 85 ألف برميل، فيما زادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، بمقدار 58 ألف برميل يوميا إلى 6.7 مليون برميل.
وهبط مخزون الخام 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير/ كانون الثاني إلى 412.65 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاضه 3.5 مليون برميل.
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