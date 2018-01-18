بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بسبب خسائر الأسهم الصناعية

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم الخميس، متأثرة بخسائر للأسهم الصناعية والقطاعات السريعة التأثر بتحركات أسعار الفائدة غطت على مكاسب محدودة لأسهم التكنولوجيا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 97.84 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 26017.81 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.53 نقطة، أو 0.16 بالمئة، ليغلق عند 2798.03 نقطة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 2.23 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 7296.05 نقطة.