الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

جاء ذلك بعد أن لامس المعدن الأصفر، يوم الخميس، أدنى مستوياته منذ 12 يناير كانون الثاني عند 1323.70 دولار للأوقية، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا، فيما هبطت العملة الأمريكية وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة، حيث نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.406 اليوم الجمعة.
وفي سياق متصل، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1001.74 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1107 دولارات للأوقية.
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