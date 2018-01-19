الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض الدولار وسط مخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية، لكن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ستة أسابيع.

© Sputnik. فلاديمير سيرغييف الدولار يتعافى مع انخفاض الذهب

وذكرت "رويترز" أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0659 بتوقيت غرينتش.

جاء ذلك بعد أن لامس المعدن الأصفر، يوم الخميس، أدنى مستوياته منذ 12 يناير كانون الثاني عند 1323.70 دولار للأوقية، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا، فيما هبطت العملة الأمريكية وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة، حيث نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.406 اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1001.74 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1107 دولارات للأوقية.