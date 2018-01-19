وكالة "فيتش": "الإغلاق الحكومي" المحتمل لن يؤثر على التصنيف الائتماني لأمريكا

© AP Photo/ Andrew Harnik ترامب يحذر من خطر "إغلاق الحكومة" على الجيش الأمريكي

وصرحت الوكالة، اليوم الجمعة، أن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية لن يتأثر بشكل مباشر إذا حدث إغلاق حكومي، مساء اليوم.

وسيبدأ الإغلاق الحكومي رسميا اعتبار من غد السبت 20 يناير، إذا فشل المشرعون في التوصل لاتفاق لتمويل الحكومة، بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين على حجم الإنفاق الحكومي.

وقالت الوكالة في بيان: "حدثت في السابق إغلاقات جزئية للحكومة الاتحادية، وهذا الإغلاق ليس له تأثير مباشر على التصنيف السيادي "إيه إيه إيه".

وتواجه أمريكا أزمة في اعتماد حجم الإنفاق الحكومي، يمكن أن تؤدي إلى "إغلاق حكومي"، مساء اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، إذا لم يحدث توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين على حجم الإنفاق الحكومي.