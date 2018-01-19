الأسهم الأوروبية تواصل الارتفاع

واصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008 مع تنامي الثقة في أرباح الشركات.

© REUTERS/ Ralph Orlowski الأسهم الأوروبية تحقق مكاسبا متواضعة

لفتت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إلى أن السوق واصل الارتفاع رغم مخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية

وأغلق المؤشر "ستوكس 50" لأسهم الشركات الكبرى في منطقة "اليورو" جلسة التداول، مرتفعا 0.73 بالمئة إلى 402.95 نقطة وهو أعلى مستوياته في عشر سنوات، في حين زاد مؤشر "ستوكس 600"الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 400.71 نقطة وهو أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وتتسارع وتيرة موسم نتائج أعمال الشركات الأوروبية مع ارتفاع قيمة الأسهم لأعلى مستوياتها في أكثر من عام ومراهنة المستثمرين على أن محرك إعلانات الأرباح ما زال لديه المزيد ليقدمه لدعم السوق، في حين يقول خبراء استراتيجيون لدى بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" إن الارتفاع المستمر للأسهم العالمية من المنتظر أن يستمر في الأجل القصير مع ضخ المستثمرين كميات قياسية من السيولة في الأسهم.

ورغم ذلك فقد انخفضت أسهم قطاع الطاقة 0.77 في المئة متضررا من هبوط في أسعار الخام، وقفز مؤشر الشركات الأوروبية العاملة في بيع السلع المنزلية والشخصية 1.5 بالمئة مع صعود سهم أديداس 6.9 بالمئة وسيب الفرنسية 4.0 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية، الذي يشمل أسهم شركات التعدين الكبيرة، 0.6 بالمئة في الوقت الذي تلقت فيه أسعار المعادن دعما من أول تسارع في نمو الاقتصاد الصيني في سبع سنوات.

وارتفعت أسهم سوفت وير إيه.جي 1.7 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها في 18 عاما بدعم من توقعات بارتفاع أرباح الشركة في 2018 بعدل التعديلات الضريبية في أمريكا.