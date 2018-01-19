تراجع الدولار يرفع أسعار الذهب

أدى تراجع الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة نصف في المئة.

© Sputnik. Pavel Lisitsin الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر مع هبوط الدولار

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن أسعار الذهب ارتفعت قليلا مع بقاء الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات.

ولفتت "رويترز" إلى أن انخفاض مستوى الدولار يأتي وسط مخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية.

ورغم ارتفاعه مقابل الدولار، إلا أن المعدن الأصفر سجل أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1333.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي منهيا الأسبوع على انخفاض قدره 0.3 بالمئة، بينما صعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.4 بالمئة إلى 1333.10 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.06 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.55 بالمئة إلى 1104.80 دولار للأوقية.

ورغم الارتفاع إلا أن كلا المعدنين سجلا أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع.

وصعدت أسعار البلاتين بنسبة 1.34 بالمئة إلى 1013.80 دولار للأوقية بعد أن بلغت ذروة عند 1015.20 دولار، في أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول.