الصين تعد قيودا "خاصة" بشأن الانبعاثات من المشروعات الصناعية

بنسبة تتراوح بين 10 و25 في المئة من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إلى مارس /آذار 2018.
ولكن وسط مخاوف من احتمال أن تقلل المشروعات والحكومات المحلية من التزامها فور انتهاء الحملات قصيرة الأجل للوفاء بالأهداف المتعلقة بجودة الهواء تحاول الصين "تطبيع الالتزام" وفرض رقابة وضغوط دائمة بشكل اكبر على الشركات.
وقالت وزارة الحماية البيئة الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء الخميس،
إنه سيتعين الآن على كل المشروعات الصناعية الجديدة في 28 مدينة رئيسية بشمال الصين الالتزام بقيود أكثر صرامة بشأن الانبعاثات عند خضوعها لتقييم التأثير على البيئة ابتداء من أول مارس /آذار.
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