وزير الطاقة: الإمارات ستلتزم باتفاق خفض المعروض بشكل كامل

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأحد إن الإمارات ستلتزم باتفاق خفض المعروض بشكل كامل.

وأضاف في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام أن أوبك لا تستهين بالمعروض من أي منتج للنفط، وفقا لرويترز.