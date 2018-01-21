اقتصاد الدوحة يجتاز الأزمة.. تفاصيل جديدة يعلنها رئيس غرفة قطر

ونقلت صحيفة العرب القطرية عن رئيس الغرفة قوله إن "العام شهد كذلك تسجيل نحو 32 شركة أجنبية دخلت إلى السوق القطري لأول مرة، لافتا إلى أن من بين هذه الشركات نحو 27 شركة أجنبية تأسست في قطر عقب الحصار الجائر الذي تتعرض له منذ الخامس من يونيو الماضي" على حد قوله.
وأضاف: "عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطر منذ بدء الحصار الجائر في الخامس من يونيو 2017 قد بلغ نحو 7335 شركة، مما يؤكد جاذبية المناخ الاستثماري في قطر وعدم تأثره بالحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ أكثر من سبعة أشهر".
وأوضح أن الغرفة استقبلت خلال العام الماضي نحو 52 وفدا تجاريا من مختلف دول العالم، وعقدت لقاءات بين هذه الوفود ورجال الأعمال القطريين تم خلالها التباحث في تعزيز التعاون التجاري ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات، حيث عبرت تلك الوفود التجارية عن رغبتها في دخول السوق القطري وتأسيس أعمال في قطر بشراكة مع شركاء قطريين.
جدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اتخذت قرارا بمقاطعة قطر يوم الخامس من يونيو/حزيران 2017، ووجهت لها اتهاما بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وتبذل الكويت جهودًا للوساطة منذ ذلك الحين من أجل إتمام المصالحة وإنهاء الأزمة.
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