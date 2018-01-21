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13:20 21 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أمير قطر في القمة الخليجية

    اقتصاد الدوحة يجتاز الأزمة.. تفاصيل جديدة يعلنها رئيس غرفة قطر

    © REUTERS/ HAMAD I MOHAMMED
    اقتصاد
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    قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن عدد الشركات التي تم تأسيسها في قطر خلال 2017 بلغ نحو 14 ألفا و639 شركة جديدة، مقابل 12 ألفا و910 شركات في العام السابق بنمو نسبته 13.4 في المئة.

    ونقلت صحيفة العرب القطرية عن رئيس الغرفة قوله إن "العام شهد كذلك تسجيل نحو 32 شركة أجنبية دخلت إلى السوق القطري لأول مرة، لافتا إلى أن من بين هذه الشركات نحو 27 شركة أجنبية تأسست في قطر عقب الحصار الجائر الذي تتعرض له منذ الخامس من يونيو الماضي" على حد قوله.

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    © AP Photo/ Maya Alleruzzo
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    وأضاف: "عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطر منذ بدء الحصار الجائر في الخامس من يونيو 2017 قد بلغ نحو 7335 شركة، مما يؤكد جاذبية المناخ الاستثماري في قطر وعدم تأثره بالحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ أكثر من سبعة أشهر".

    وأوضح أن الغرفة استقبلت خلال العام الماضي نحو 52 وفدا تجاريا من مختلف دول العالم، وعقدت لقاءات بين هذه الوفود ورجال الأعمال القطريين تم خلالها التباحث في تعزيز التعاون التجاري ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات، حيث عبرت تلك الوفود التجارية عن رغبتها في دخول السوق القطري وتأسيس أعمال في قطر بشراكة مع شركاء قطريين.

    جدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اتخذت قرارا بمقاطعة قطر يوم الخامس من يونيو/حزيران 2017، ووجهت لها اتهاما بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وتبذل الكويت جهودًا للوساطة منذ ذلك الحين من أجل إتمام المصالحة وإنهاء الأزمة.

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    اقتصاد قطر, أخبار الأزمة الخليجية, استثمارات مباشرة, أخبار قطر, مقاطعة قطر, الحكومة القطرية, دول المقاطعة, قطر
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