اقتصاد الدوحة يجتاز الأزمة.. تفاصيل جديدة يعلنها رئيس غرفة قطر

قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن عدد الشركات التي تم تأسيسها في قطر خلال 2017 بلغ نحو 14 ألفا و639 شركة جديدة، مقابل 12 ألفا و910 شركات في العام السابق بنمو نسبته 13.4 في المئة.

ونقلت صحيفة العرب القطرية عن رئيس الغرفة قوله إن "العام شهد كذلك تسجيل نحو 32 شركة أجنبية دخلت إلى السوق القطري لأول مرة، لافتا إلى أن من بين هذه الشركات نحو 27 شركة أجنبية تأسست في قطر عقب الحصار الجائر الذي تتعرض له منذ الخامس من يونيو الماضي" على حد قوله.

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وأضاف: "عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطر منذ بدء الحصار الجائر في الخامس من يونيو 2017 قد بلغ نحو 7335 شركة، مما يؤكد جاذبية المناخ الاستثماري في قطر وعدم تأثره بالحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ أكثر من سبعة أشهر".