وزير النفط العماني: أسعار النفط في العام 2018 ستتراوح في حدود 65-75 دولارا للبرميل

أعلن وزير النفط العماني، محمد بن حمد الرمحي، اليوم الأحد، أن أسعار النفط في العام 2018 ستبقى في حدود 65-75 دولارا للبرميل.

مسقط — سبوتنيك. وقال الرمحي للصحفيين، "في العام الحالي 2018، ستبقى الأسعار [للنفط] عند مستوى 65-75 دولار للبرميل… هذه هي توقعاتي الشخصية".

هذا وتعدى سعر خام برنت يوم 11 كانون الثاني/يناير، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات حاجز الـ 70 دولارا للبرميل لكنه لم يصمد كثيرا على هذا الخط وانخفض هذا الأسبوع إلى 68.5 دولار.

وتستضيف العاصمة العمانية مسقط اليوم، اجتماع لجنة المراقبة لمنظمة "أوبك+"، واتفقت الأطراف على عقد الاجتماع المقبل، في شهر نيسان/أبريل القادم، في المملكة العربية السعودية.