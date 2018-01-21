روسيا تعتزم في 2018 الإبقاء على خطة إنتاج النفط على مستوى 2017

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، أن الوزارة ستبقي على توقعاتها للعام الحالي على مستوى العام الماضي أي بحدود 546-547 مليون طن.

مسقط — سبوتنيك. وقال نوفاك لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول خطة إنتاج النفط في 2018، "إذا أخذنا بعين الاعتبار، أن اتفاقية "أوبك+" ستكون سارية على مدار عام 2018، فإنّ مستوى الإنتاج سيكون على مستوى عام 2017 تقريبا، أي ما بين 546-547 مليون طن".