هبوط معظم بورصات الشرق الأوسط والسعودية تتراجع من مستوى مقاومة فني

هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأحد وسجلت البورصة السعودية مزيدا من التراجع من مستوى مقاومة رئيسي، لكن صعود سهم أدنوك للتوزيع عزز بورصة أبوظبي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة إلى 7513 نقطة، متراجعا من ذروة يوليو تموز البالغة 7586 نقطة.

وهبط سهم المراعي 1.2 في المئة بعدما سجلت شركة الألبان صافي ربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 513 مليون ريال (137 مليون دولار)، انخفاضا من 536 مليون ريال قبل عام، ودون توقعات سيكو البحرين والأهلي كابيتال عند 549 مليون و531 مليون ريال على الترتيب.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich بورصة وول ستريت تهبط بفعل تراجع أسعار النفط

وعزت المراعي انخفاض الإيرادات 2.6 في المئة إلى فقد مبيعات في دول خليجية وأسواق تصدير، في إشارة واضحة إلى المقاطعة المفروضة على قطر.

وانخفض سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة صناعات غذائية في المملكة ومساهم رئيسي في المراعي، 2.2 في المئة. وهبط سهم السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) 1.6 في المئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 14 في المئة في الربح الفصلي، مع هبوط طفيف في المبيعات.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة مع نزول أسهم معظم شركات التطوير العقاري. وهبط سهم داماك العقارية 1.7 في المئة.

ورغم ذلك، زاد سهم الاتحاد العقارية 0.4 في المئة، بعدما قالت الشركة إنها باعت كامل حصتها في إيميكول المتخصصة في تبريد المناطق إلى دبي للاستثمار، التي تملك بالفعل في إيميكول حصة 50 في المئة، مقابل 500 مليون درهم (136 مليون دولار). وانخفض سهم دبي للاستثمار 0.4 في المئة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة مدعوما بصعود سهم أدنوك للتوزيع ثلاثة في المئة إلى 2.73 درهم. وبدأ بنك جولدمان ساكس يوم الخميس تغطيته لسهم أدنوك للتوزيع بتوصية "بالشراء" محددا سعره المستهدف لإثني عشر شهرا عند 3.31 درهم.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 1.4 في المئة. وقال محللون في نهاية الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن ينخفض نمو القروض في البنك إلى ما بين سبعة وتسعة في المئة في 2018 من نحو 12 في المئة في 2017.