طلب سعودي لتمويل قرض قيمته 10 مليارات دولار

ذكر مكتب إدارة الدين في السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمع بقيمة عشرة مليارات دولار، والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy السعودية تبني 9 محطات تحلية مياه على البحر الأحمر

وطلبت الحكومة أيضا بالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021.

وقالت "رويترز"، إنه "سيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض".