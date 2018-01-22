الدولار يستعيد قوته والذهب يتراجع

استعاد الدولار قوته بعد نزوله في وقت سابق بفعل توقف أنشطة الحكومة الأمريكية، فيما تراجع الذهب، اليوم الاثنين.

© REUTERS/ JOSE LUIS GONZALEZ هكذا يؤثر سعر الدولار على الاقتصاد السوداني

وما زال المستثمرون في حالة ترقب، بحسب "رويترز".

انخفض الذهب بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1329.75 دولار للأوقية (الأونصة).

وخسر المعدن الأصفر 0.5 بالمئة في التعاملات الفورية الأسبوع الماضي، مسجلا أول خسائره الأسبوعية في ستة أسابيع، كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1329.30 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 90.626، بعد هبوطه نحو 0.5 بالمئة إلى 90.155.

وتراجع السعر الفوري للفضة 0.2 بالمئة إلى 16.97 دولار للأوقية، ولم يسجل البلاتين تغيرا يذكر ليستقر عند 1012 دولارا للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر/ أيلول عند 1015.20 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1106 دولارات للأوقية، بعدما لامس مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي عند 1138 دولارا للأوقية.