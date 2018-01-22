التصريحات السعودية عن استمرار تعاون منتجي النفط بعد 2018 ترفع الأسعار

شهدت أسعار النفط في العقود الآجلة، اليوم الإثنين، ارتفاعا بدعم من تصريحات للسعودية بأن التعاون بين منتجي النفط الذين يقلصون الإنتاج سعيا لتعزيز الأسعار سيستمر إلى ما بعد 2018.

© Sputnik. Maxim Blinov روسيا تعتزم في 2018 الإبقاء على خطة إنتاج النفط على مستوى 2017

صرح متعاملون أن الخام وجد دعما أيضا في قوة النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والدولار، بينما حدت زيادة الإنتاج الليبي من المكاسب.

وبلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 68.69 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 1008 بتوقيت جرينتش، بزيادة ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق.

ووصل برنت في 15 يناير كانون الثاني إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".

كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 63.50 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا. وكان الخام الأمريكي قفز إلى 64.89 دولار للبرميل في 16 يناير كانون الثاني، وهو أيضا أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

وأعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر منتج في أوبك، يوم أمس الأحد، أن هناك توافقا بين منتجي النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.

وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في سلطنة عمان "هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018… لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافقا على الاستمرار".