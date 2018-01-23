ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، في الوقت الذي حوم فيه الدولار حول أدنى مستوى في ثلاثة أعوام، لكن صعود الأسهم العالمية حد من المكاسب بعد استئناف الأنشطة الحكومية في الولايات المتحدة.

© Sputnik. Natalia Seliverstova الدولار يستعيد قوته والذهب يتراجع

ولم يتأثر الذهب تقريبا بإغلاق الحكومة الأمريكية في الجلسة السابقة وتحرك في نطاق ضيق، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1336.26 دولار للأوقية، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

كما صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في فبراير شباط 0.3 بالمئة إلى 1335.70 دولار للأوقية، وذلك بعدما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على خطة إنفاق مؤقتة حتى الثامن من فبراير/ شباط لإنهاء توقف الأنشطة الحكومية.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 996.60 دولار للأوقية. وكان المعدن لامس أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلي 17.04 دولار للأوقية في حين لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1097.97 دولار للأوقية.