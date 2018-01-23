الأسهم الأوروبية تواصل الصعود

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، بعد أن توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق لإنهاء "إغلاق الحكومة".

© REUTERS/ JONATHAN ERNST البيت الأبيض: ترامب سعيد بالاتفاق على إنهاء إغلاق الحكومة

وارتفع "مؤشر ستوكس" لأسهم منطقة اليورو ليصل إلى أعلى مستوى في عشر سنوات، بينما صعد "مؤشر داكس" الألماني إلى مستوى قياسي فوق 13596 نقطة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا بنسبة 0.7 بالمئة عند 13559.60 نقطة، بينما أغلق "مؤشر ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا 0.17 بالمئة، بحسب "رويترز".

وأبقت تحديثات لنتائج الشركات على أجواء التفاؤل، بعد أن هيمنت أنباء اندماجات واستحواذات على السوق في الجلسة السابقة.

وكانت خطط "كارفور"، أكبر شركة لتجارة التجزئة في أورربا، سبب في ابتهاج المستثمرين لخفض النفقات وفتح وحدتها الصينية التي تعاني خسائر أمام مستثمرين جدد مع زيادة الانفاق على التجارة الالكترونية في مواجهة منافسة من أمازون، بينما لامس "سهم كارفور" أعلى مستوى في خمسة أشهر مع صعوده 3.2 بالمئة.

وجاء سهم "لوجيتك" بين أكبر الرابحين بتسجيله قفزة بلغت 8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المتخصصة في لوازم وملحقات أجهزة الكمبيوتر الشخصي والهواتف المحمولة عن مبيعات أفضل من المتوقع ورفعت توقعها للأرباح.

وجاء سهم "إيزي جيت" من بين أبرز الرابحين أيضا مع صعوده 5.1 بالمئة بعد أن اعلنت الشركة البريطانية للرحلات الجوية المنخفضة التكاليف أحدث نتائجها.

وارتفع سهم "سكاي" 2.3 بالمئة بعد أن قالت هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة إن شراء فوكس لسكاي ليس في المصلحة العامة بسبب مخاوف تتعلق بتعددية وسائل الإعلام، بينما زاد سهم "أوكادو" لمبيعات البقالة على الانترنت 0.9 بالمئة بعد قفزة بلغت 27 بالمئة يوم الاثنين عندما كشفت النقاب عن اتفاق مع سوبيس، ثاني أكبر مجموعة للمتاجر الغذائية في كندا.