الكويت تشتري 3 ناقلات غاز عملاقة من كوريا الجنوبية

وقّعت شركة "ناقلات النفط الكويتية"، اليوم الأربعاء 24 يناير / كانون الثاني، عقدا مع شركة "هيونداي" الكورية للصناعات الثقيلة، لبناء وتسليم 3 ناقلات غاز عملاقة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 213 مليون دولار أمريكي.

القاهرة — سبوتنيك . وتتوقع الشركة الكويتية أن يتم تسليم أول ناقلة نهاية العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، التي أشارت إلى أن عدد ناقلات الشركة سيزيد من كل الأنواع (نفط، غاز، مشتقات بترولية)، إلى 31 ناقلة.

وتبلغ حمولة الناقلة الواحدة، التي تم التعاقد عليها مع الشركة الكورية الجنوبية، نحو 84 ألف متر مكعب من الغاز.

وتهدف الشركة الكويتية إلى تحديث أسطولها وزيادة عدد ناقلات الغاز، وذلك بغية تلبية الاحتياجات الاستراتيجية لـ"مؤسسة البترول الكويتية".

وتتبع الشركة لـ"مؤسسة البترول الكويتية"، وتأسست في العام 1957، وتسيطر الحكومة الكويتية على 49 في المئة من أسهمها.