الصخر الزيتي في السوق لا يعوض إجمالي نمو الطلب العالمي على النفط

وأضاف الوزير الروسي "هناك مثل هذا الرقم الذي سنحتاج إليه خلال السنوات الـ20 المقبلة لزيادة الإنتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا وزيادة الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل بسبب نمو الطلب".
وتابع نوفاك قائلا: "في المجموع، نحن بحاجة إلى 30 مليون برميل يوميا خلال 20 عاما، ونحن اليوم بحاجة إلى استثمارات لهذا الحجم في المستقبل القريب، لذلك لا يمكن هذا لأي صخر زيتي ".
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 48 في دافوس، في الفترة من 23 إلى 26 كانون الثاني/ يناير الحالي. وخلال فعاليات المنتدى سيعمل مقر الإقامة الروسي الرسمي "البيت الروسي" في دافوس، والذي يجمع قادة مجتمع الأعمال والسياسيين المعروفين، والاقتصاديين، بالإضافة إلى علماء وممثلي المهن الابداعية.
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