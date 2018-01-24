موجة هبوط قياسية تطيح بمخزون الخام الأمريكي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، أن مخزون النفط الأمريكي هبط للأسبوع العاشر على التوالي، مع استمرار تراجع مستوى المخزون في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، بينما زاد مخزون البنزين ونواتج التقطير.

© Sputnik. / Victor Filatov العراق يمد مصر بـ6 شحنات من النفط الخام

هبط مخزون الخام بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي، في 19 يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع توقعات محللين لإنخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وعند 411.6 مليون برميل، بقي مخزون الخام عند أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2015، وتمثل سلسلة الانخفاضات التي بدأت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني رقما قياسيا بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التي تعود إلى عام 1982.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزون الخام في مركز تسليم عقود النفط الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما، انخفض بمقدار 3.2 مليون برميل إلى 39.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني عام 2015، بحسب "رويترز".

ويأتي الانخفاض المطرد في المخزون الأمريكي على الرغم من تزايد الإنتاج إلى 9.9 مليون برميل يوميا، وهو رقم غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغ 10.04 مليون برميل يوميا في عام 1970، وعلى الرغم من تراجع معدل استهلاك الوقود في المصافي.

وارتفع مخزون البنزين بمقدار 3.1 مليون برميل، مقارنة مع زيادة قدرها 2.5 مليون برميل في توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

ووفقا لبيانات الإدارة، ارتفع مخزون نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 639 ألف برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 71 ألف برميل يوميا إلى 6.63 مليون برميل يوميا.