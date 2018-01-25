بدعم عالمي قوي... "كاتربلر" تحقق أرباحا تفوق التوقعات

أعلنت شركة "كاتربلر"، اليوم الخميس، عن أرباح فاقت توقعات "وول ستريت" للربع السابع على التوالي، بفعل قفزة قدرها 35 في المئة في مبيعات المعدات، بدعم من طلب عالمي قوي على الماكينات في قطاعات التشييد والتعدين والطاقة.

© AFP 2018/ Wang Zhao بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بسبب خسائر الأسهم الصناعية وتستفيد "كاتربلر"، أكبر صانع في العالم للمعدات الثقيلة، من اقتصاد عالمي يحقق أفضل أداء منذ 2011، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وجاءت أكبر زيادة في المبيعات من أمريكا الشمالية، وهي أكبر سوق لـ "كاتربلر"، بفعل زيادة في الطلب على الماكينات للتشييد وحقول النفط والغاز البرية.





وبعد هبوط في المبيعات بلغ أكثر من 40 بالمئة في الفترة من 2012 إلى 2016، شهد العام المنقضي تحولا جذريا لـ "كاتربلر".





وسجلت أسهم "كاتربلر"، وهي مكون في مؤشر "داو جونز" الصناعي ببورصة وول ستريت "، مكاسب بلغت حوالي 80 بالمئة في الإثني عشر شهرا الماضية.





وحققت الشركة ربحا بلغ 2.16 دولار للسهم في الربع الرابع من 2017، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.79 دولار للسهم.





وعدلت "كاتربلر" توقعاتها للأرباح لعام 2018، إلى نطاق من 8.25 دولار إلى 9.25 دولار للسهم، متجاوزة أيضا متوسط توقعات المحللين البالغ 8.19 دولار.