ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار

شهدت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الجمعة، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق، حيث ينظر إلى استمرار انخفاض الدولار على أنه يدعم استهلاك الوقود.

© Sputnik. Oleg Lastochkin ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.40 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 3 سنتات عن التسوية السابقة بعد أن كانت قد هبطت إلى 70.07 دولار في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، حيث بلغت 65.52 دولار للبرميل، بارتفاع قدره سنت واحد عن التسوية السابقة متعافية من أدنى مستوى سجلته خلال الجلسة عندما بلغت 64.91 دولار للبرميل.

وبحسب وكالة "رويترز"، تلقت العقود الآجلة للخام دعما من تراجع الدولار الذي سجل اليوم الجمعة أدنى مستوياته منذ عام 2014 مقابل سلة عملات كبرى أخرى.