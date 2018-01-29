ارتفاع الدولار يتسبب في انخفاض الذهب

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع تعافي الدولار الذي دفع بعض المشترين إلى جني أرباح المعدن الأصفر.

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار

سجل الذهب سادس زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع، حيث ارتفع أكثر من 3% منذ بداية الشهر الحالي، بحسب وكالة "رويترز".

وكان المعدن الأصفر قد اختتم ديسمبر/ كانون الأول على أداء قوي، ولامس أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2016 الأسبوع الماضي عند 1366.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وتسبب انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أقل مستوى في ثلاثة أعوام، في زيادة قوة الذهب.

وأدى تعافي العملة الأمريكية بعدما منيت بخسائر على مدى ستة أسابيع متتالية، إلى هبوط المعدن الأصفر، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1437.56 دولار للأوقية.

ونزل المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير/ شباط 5.80 دولار إلى 1346.30 دولار للأوقية.