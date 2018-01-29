تصاعد الخلاف بين إيران وتركمانستان بسبب الغاز

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الإثنين، إن طهران مستعدة لرفع دعوى أمام المحكمة الدولية للتحكيم بشأن جودة وسعر الغاز الذي تحصل عليه من تركمانستان في الوقت الذي يتصاعد فيه الخلاف بين البلدين بشأن المدفوعات.

وأوقفت تركمانستان صادرات الغاز إلى إيران في يناير/ كانون الأول 2017، حسب "رويترز".

واعتبرت تركمانستان أن لها مستحقات بقيمة تتراوح بين 1.5 و1.8 مليار دولار عن الغاز الذي صدرته إلى إيران.

وتستورد إيران الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 لإمداد المنطقة الشمالية، وبخاصة في الشتاء.

ولدى إيران حقول غاز كبرى جنوبي البلاد.

وقال زنغنه "إنهم يقولون إن إيران مدينة لهم بمبلغ 1.5 مليار دولار قيمة صادرات الغاز لكننا نعتقد أن الرقم ليس صحيحا".

مشيرا إلى استعداد بلاده لرفع أمر الخلاف بشأن السعر إلى المحكمة الدولية للتحكيم قائلا "شكوانا الأخرى تتعلق بجودة الغاز المصدر من تركمانستان".

لكن حامد رضا عراقي، مدير شركة الغاز الوطنية الإيرانية في ديسمبر/ كانون الأول، قال إن طهران تفضل الحوار لحل النزاعات بدلا من اللجوء للتحكيم الدولي.