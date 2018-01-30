مديرة صندوق النقد: على دول الشرق الأوسط بناء قواعد ضريبية أكثر إنصافا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، إنه على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.

ووفقا لنص كلمة، أبلغت لاجارد مؤتمرا اقتصاديا في مراكش بالمغرب أنه "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية"، حسب "رويترز".

وسيسمح هذا بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، والتي يقابلها نسبة تصل إلى 19 % في الاقتصادات الناشئة بأوروبا.

وأضافت لاجارد: "من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة ويجب فعل ذلك".