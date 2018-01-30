وزير إيراني يكشف ماذا تفعل إيران في 42 دولة

كشف وزير إيراني عن أنشطة تقوم بها إيران في 42 بلدا، في الوقت الذي أكد فيه عدم خشية بلاده من القوى العظمى.

أعلن وكيل وزير الطاقة، ستار محمودي، أن إيران تبني سدودا ومصافي مياه في 42 بلدا، مؤكدا أن إيران لا مخاوف لديها من أي إجراء للقوى العظمى ما دام هناك في البلاد مختصين يحملون الفكر التعبوي، بحسب وكالة أنباء فارس.

وقال محمودي، في كلمته أمام ملتقى رواد التقنية والصناعة في طهران، إن إيران تبني حاليا في أكثر من 42 بلدا سدودا ومصافي وهي تعد منشآت مهمة وتكشف عن قدرات المختصين الإيرانيين.

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وأضاف: "هذه الإنجازات هي ثمرة الفكر التعبوي الذي يقوم على الثقة بالنفس"، موضحا أن وزارة الطاقة التي تفتخر بأنها تقدم الخدمات للمواطنين في كل أنحاء البلاد يسودها الفكر التعبوي، وتضمن مختصين يحملون الفكر التعبوي، وأن هذا الفكر "يجعلنا لا نخشى أي موقف من القوى العظمى".

وأشار إلى أن "التعبئة تمارس نشاطها في مختلف القطاعات بالبلاد كما أنها في طليعة المبادرين إلى إغاثة المنكوبين في الكوارث الطبيعية والحوادث غير المتوقعة".

ولفت إلى أن "المراكز الحساسة في البلاد ومنها منشآت المياه والكهرباء والطاقة والمصادر المائية تخضع لدراسات ميدانية دقيقة لتكون في مأمن من مؤامرات الأعداء".