إندونيسيا تختار شركتين إحداهما عربية لتطوير مصفاة بتكلفة 10 مليارات دولار

قال أردي إن. موكوبومبانج، مدير مشاريع المصافي العملاقة والبتروكيماويات لدى برتامينا، إن شركة الطاقة الإندونيسية المملوكة للدولة اختارت "كونسورتيوم" من شركاء لتطوير مصفاة جديدة بتكلفة عشرة مليارات دولار في بونتانج.

وتأمل إندونيسيا، أحد أكبر مستوردي الوقود في جنوب شرقي آسيا، في خفض فاتورة وارداتها من خلال تحسين البنية التحتية المحلية المتهالكة للتكرير، لكن بعض المشاريع تأجلت نظرا لصعوبات في التمويل. حسب وكالة "رويترز".

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وقال موكوبومبانج، اليوم الثلاثاء، إن برتامينا تخطط لاستكمال اتفاقية إطار مع شركة عبر البحار لخدمات النفط والغاز العمانية (أو.او.جي) وكوزمو أويل انترناشونال، وهي وحدة تجارية تابعة لكوزمو إنرجي اليابانية، لتطوير مصفاة بونتانج.

وأضاف أن الحكومة العمانية ستقدم دعما ماليا للمشروع الذي تتوقع برتامينا أن تحوز فيه على حصة مبدئية نسبتها 10 في المئة.

وتابع "أن برتامينا سيكون لها الحق في توريد 20 في المئة من الخام للمصفاة، بينما ستورد سلطنة عمان الباقي".

وقال "إن برتامينا تخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن مشروع مصفاة بونتانج بطاقة 300 ألف برميل يوميا في منتصف 2020".

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وأبلغ موكوبومبانج الصحفيين قائلا "نأمل في تشغيل المصفاة في 2025".

وقالت متحدثة باسم كوزمو إنرجي هولدنج في اليابان إن شركتها لم تتخذ بعد قرارا استثماريا بشأن المشروع.

وتقول شركة عبر البحار لخدمات النفط والغاز على موقعها الإلكتروني إنها "نشطة في تطوير مشاريع مرتبطة بالطاقة، من بينها مشروع مصفاة في إندونيسيا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة العمانية.