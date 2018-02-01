النفط يرتفع في ظل التزام "أوبك" باتفاق الخفض رغم قوة الإنتاج الأمريكي

واصلت أسعار النفط الأمريكي تحقيق مكاسب محدودة، اليوم الخميس، في ظل التزام "أوبك" القوي باتفاق خفض الإنتاج، وهو ما بدد أثر أنباء عن تجاوز الإنتاج الأمريكي عشرة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى في نحو نصف قرن.

© Sputnik. Igor Zarembo إيران تضع اللمسات الأخيرة على مشاريع نفط وغاز مع شركات أجنبية

وبحلول الساعة 0558 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم مارس /آذار 14 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 64.87 دولار للبرميل بعد أن أغلق في الجلسة السابقة مرتفعا 0.4 في المئة.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أبريل /نيسان 15 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 69.04 دولار للبرميل بعد أن ارتفع ثلاثة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت أمس الأربعاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني للمرة الأولى منذ 1970، ليقترب الإنتاج من أعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهر مسح لـ"رويترز" أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من النفط زاد أيضا في يناير /كانون الثاني من أدنى مستوى في ثمانية أشهر،

مع ارتفاع إنتاج نيجيريا والسعودية الذي طغى على استمرار انخفاض إنتاج فنزويلا والالتزام القوي باتفاق خفض الإمدادات.

لكن التزام المنتجين المشاركين في الاتفاق بقيود الإمدادات زاد إلى 138 في المئة من 137 في المئة في ديسمبر /كانون الأول،

وفق ما خلص إليه المسح، مما يشير إلى أن الالتزام لا يضعف حتى مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014.