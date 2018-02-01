السعودية تسعى لشراء 715 ألف طن من القمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية عن مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح، لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

© Sputnik. Taras Litvinenko روسيا تحتفظ بالريادة في تصدير القمح في العالم

ونقلت الوكالة عن المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.





وصارت السعودية مستوردا رئيسيا للقمح اللين والصلد منذ تخليها عن خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2008 لأن الزراعة في الصحراء تستنزف موارد المياه الشحيحة ، بحسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط في 2016، وهو نفس العام الذي أوقفت فيه المملكة شراء القمح المحلي.





وأشار تقرير أعدته وزارة الزراعة الأمريكية، ونشرته الجريدة إلى أن خطة 2030 (التي طرحها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) أكدت على الاعتماد على مصر والسودان، فيما يخص توفير الغذاء وإقامة الصناعات الغذائية.





وكانت المؤسسة قد اشترت 495 ألف طن في مناقصاتها السابقة في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.