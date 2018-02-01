إنتاج الإمارات من النفط انخفض على أساس شهري في يناير

قالت مصادر مطلعة في قطاع النفط إن إنتاج الإمارات العربية المتحدة من الخام انخفض إلى 2.850 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني، مع سعي عضو "أوبك" إلى زيادة التزامه باتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وتشير البيانات الرسمية المقدمة لأوبك إلى أن الإمارات العربية المتحدة ضخت 2.862 مليون برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول، بينما قدرت مصادر ثانوية الإنتاج عند 2.878 مليون برميل يوميا، وفقا لـ"رويترز".

© Sputnik. Boris Babanov النفط يرتفع في ظل التزام "أوبك" باتفاق الخفض رغم قوة الإنتاج الأمريكي

وبموجب الاتفاق العالمي على خفض الإمدادات، يبلغ المستوى المستهدف للإنتاج الإماراتي 2.874 مليون برميل يوميا.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 للمساهمة في تقليص المخزونات العالمية وتعزيز الأسعار.

وتجاوزت نسبة امتثال المنتجين المشاركين في اتفاق الخفض 100 بالمئة في الشهرين الأخيرين، لكن نسبة التزام الإمارات كانت أقل بسبب استخدامها مستوى مرجعيا لتخفيضاتها أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق.

غير أن الإمارات العربية المتحدة، التي ستتولى الرئاسة الدورية لأوبك العام المقبل، تقلص صادراتها من النفط في مسعى لإظهار التزامها.

وخفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة إمداداتها النفطية إلى زبائن في يناير كانون الثاني بتقليص إمدادات خام مربان 15 بالمئة وداس خمسة بالمئة وزاكوم العلوي 15 بالمئة.

وأبلغت الشركة المشترين في آسيا بأنها ستقلص إمدادات خام مربان 25 بالمئة في مارس/ آذار، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر تجارية يوم الاثنين.