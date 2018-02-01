ارتفاع معظم بورصات الخليج ما عدا سهما سعوديا واحد

شهدت أسواق الأسهم الخليجية، ارتفاعا في معظمها، اليوم الخميس، وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.1 بالمئة مع تفوق الأسهم الرابحة على الأسهم الخاسرة بواقع 100 إلى 76.

© REUTERS/ Aly Song انخفاض الأسهم الأوروبية بسبب "آبل"

على الرغم من ارتفاع الأسهم الخليجية ، إلا أن سهم التعدين العربية السعودية (معادن) هبط بفعل خسارة مفاجئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وهبط سهم معادن 4.9 بالمئة إلى 53.80 ريال في أقوى تداول له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب وكالة "رويترز".

وحققت معادن صافي ربح بلغ 714.84 مليون ريال (190.6 مليون دولار) في 2017، مقابل خسارة قدرها 10.74 مليون دولار في 2016، ولم تعلن الشركة النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي، لكن حسابات "رويترز" أظهرت أنها سجلت خسارة فصلية بلغت 104.74 مليون ريال مقابل ربح قدره 15.67 مليون ريال قبل عام.

ومن جهة أخرى صعد سهم أسمنت تبوك، التي تقع بالقرب من موقع نيوم، 1.7 في المئة، بينما ارتفع سهم تبوك للتنمية الزراعية، وهي قريبة أيضا من المشروع، واحدا بالمئة في أكثف تداول له في شهر.

كما زاد مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة مع صعود سهم الخليج للملاحة، الذي كان يجري تداوله عند أدنى مستوياته في 18 شهرا، 7.9 في المئة بعدما قالت الشركة إنها عينت مدير مشتركا لسجل الاكتتاب لزيادة رأسمالها إلى مليار درهم (272 مليون دولار) من خلال إصدار حقوق هذه الشهر.

وشهد المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعا 0.3 بالمئة. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.03 في المئة مع صعود سهم البنك التجاري القطري 1.6 بالمئة، بعدما قال الرئيس التنفيذي إن المصرف سيضخ المزيد من الأموال في تركيا للاستفادة من العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين.