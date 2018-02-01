موجة ذعر جديدة تطيح بالأسهم الأوروبية

خسرت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مكاسب سجلتها في وقت سابق، بفعل القلق من استمرار موجة مبيعات في سوق السندات بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي توقعاته للتضخم.

© REUTERS/ Aly Song انخفاض الأسهم الأوروبية بسبب "آبل"

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.5 بالمئة في رابع جلسة على التوالي من الخسائر، فيما جاء المؤشر داكس الألماني في مقدمة الخاسرين بين مؤشرات البورصات الرئيسية في أوروبا، مع هبوطه 1.4 بالمئة.

وشهدت معظم القطاعات في أوروبا تراجعا، وفي مقدمتها قطاعا الأدوية والاتصالات مع هبوط كل منهما 1.5 بالمئة، بعد نتائج مخيبة للآمال من شركتي نوفو نورديسك وفودافون.

وفسر محللون هبوط الأسهم اليوم، بأنه جاء بفعل توقعات بأن تشدد بنوك مركزية سياستها النقدية إضافة إلى مبيعات في سوق السندات.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل عام اليوم، وصعد عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي السندات القياسية للمنطقة، إلى أعلى مستوى في عامين.

يذكر أن الأسهم الأوروبية صعدت الشهر الماضي، بعد أداء قوي في 2017، مدعومة بمكاسب لقطاعات مرتبطة بالدورات الاقتصادية مثل البنوك وشركات صناعة السيارات، بفعل توقعات قوية للنمو الاقتصادي وأرباح الشركات.