"بيتكوين" يواصل انخفاضه الحاد

واصلت العملة الرقمية "بيتكوين" انخفاضها ليصل سعرها إلى 8.69 ألف دولار أمريكي بانخفاض وصل إلى 14,5 في المئة.

© Fotolia/ Wit بيتكوين تواصل الانخفاض وسط مخاوف تنظيمية

واصلت العملة الرقمية " بيتكوين " انخفاضها ليصل سعرها الى 8.69 ألف دولار أمريكي بحسب موقع " CoinMarketCap ".

حيث تأثرت العملة بشكل كبير على خلفية التهديدات الخارجية والتي طالت العملة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من أجل حظر الدعاية والترويج لها.

كما وأعلنت الحكومة الهندية عن رغبتها في حظر العملة لأنها تعتبرها من الوسائل غير الشرعية،

كما أكد وزير المالية الهندي أرون جيتلي بأن حكومة بلاده تريد أن تستخدم التكنولوجيا بشكل مكثف لحجب التعامل بهذه العملة.

يضاف على ذلك القيود المفروضة على المتعاملين بهذه العملة في كوريا الجنوبية والتي فرضت، يوم الثلاثاء، من أجل الحصول على بيانات مصرفية واضحة ونظيفة.