الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر

هبطت الأسهم الأوروبية، واتجهت إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر.

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة 2 فبراير / شباط، أن القطاع المصرفي تضرر من هبوط أسهم "دويتشه بنك" بعد خسارة فاقت التوقعات للأسهم الأوروبية.

وهبطت أسهم البنك الألماني بنسبة بلغت خمسة بالمئة، وأدى تسجيل خسائر في معظم القطاعات إلى تراجع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمئة، ليتجه إلى تسجيل خسارة للجلسة الخامسة على التوالي، بينما هبط المؤشر "داكس الألماني" 0.8 بالمئة، ونزل المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.4 بالمئة.

وانخفض مؤشر "ستوكس" بنسبة 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ أغسطس / آب تحت ضغوط ارتفاع العائد على السندات بفعل توقعات بتشديد السياسة النقدية وارتفاع اليورو.

ولفتت "رويترز" إلى هبوط القطاع المصرفي، الذي استفاد في بداية العام من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية متأثرا بهبوط سهم "كايشا بنك".