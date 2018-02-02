روسيا تخفض استخراج النفط في شهر يناير بمقدار 301 ألف برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، عن تخفيض إنتاج النفط في البلاد في إطار اتفاق "أوبك+"، في شهر كانون الثاني/يناير، بمقدار 301.2 ألف برميل يوميا.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "روسيا تنفذ بشكل تام الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بتخفيض حجم استخراج النفط في إطار اتفاق دول "أوبك" وغير "أوبك". التخفيض لشهر كانون الثاني/يناير 2018 بلغ 301.2 ألف برميل يوميا".

© Sputnik. Ramil Sitdikov أسعار النفط تواصل الارتفاع بسبب تخفيض إنتاج دول "أوبك"

كانت منظمة "أوبك" ودول من خارجها، قد توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض استخراج النفط من منظمة أوبك ومن خارجها، تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام الجاري.