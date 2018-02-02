النفط يهبط مع صعود الدولار

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وهبطت أكثر من دولار أثناء التعاملات اليوم الجمعة مع صعود الدولار الأمريكي في أعقاب بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة.

© Sputnik. Maxim Bogodvid استقرار الروبل أمام اليورو ونموه أمام الدولار

ذكرت "رويترز" أن هذا التخلي عن المكاسب حدث رغم أن أسواق الطاقة ما زالت تلقى دعما من إلتزام قوي بتخفيضات إنتاجية تقودها منظمة أوبك وتوقعات بارتفاع الطلب العالمي في 2018.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.44 دولار، أو 2.07 بالمئة، إلى 68.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 64.59 دولار للبرميل.