ارتفاع مؤشر الدولار أمام اليورو والين الياباني

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، أمام عدد من العملات من بينها اليورو والين الياباني.

© Sputnik. Maxim Bogodvid استقرار الروبل أمام اليورو ونموه أمام الدولار

وصعد الدولار بعد بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، لكن العملة الخضراء تراجعت عن بعض مكاسبها مع عدم اقتناع المستثمرين بأن مكاسبها ستستمر، بحسب "رويترز".

وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفاعا بنسبة 0.54 بالمئة إلى 89.148 في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، مسجلا أفضل أداء منذ السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول.

وسجل الدولار أمام العملة اليابانية، أعلى مستوى منذ الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني، مع صعوده 0.79 بالمئة إلى 110.25 ين.

وهبط اليورو بعد بيانات الوظائف الأمريكية، أمام العملة الخضراء 0.46 بالمئة إلى 1.2455 دولار. لكن المستثمرين متفائلون بشكل عام بشأن أداء العملة الأوروبية.

كما انخفض الجنيه الأسترليني حوالي 1 بالمئة، مقابل العملة الأمريكية إلى 1.4120 دولار.