الأسهم الأوروبية تسجل تراجعا كبيرا بسبب توقعات التضخم

سجلت الأسهم الأسهم الأوروبية خسائر كبيرة في بداية تعاملات، اليوم الاثنين 5 فبراير / شباط، متأثرة بتنامي توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات.

© Sputnik. Ruslan Krivobok دعوى إيرانية لاستعادة نحو 5 مليار دولار من البورصة الألمانية

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن الأسهم الأوروبية تأثرت بتراجع كبير في الأسواق الآسيوية بسبب التضخم، مشيرة إلى أن المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفض 1.1 في المئة، مواصلا التراجع لليوم السادس على التوالي، بينما سجل المؤشر الأوروبي أقل مستوى في شهرين خلال المعاملات المبكرة متخليا عن جميع المكاسب التي حققها خلال موجة صعوده العام الجديد، وفقا لـ"رويترز".

وحافظت أسواق إسبانيا وإيطاليا على مستوى ارتفاعهما منذ بداية العام على خلاف الأسواق الأوروبية، في حين كانت السوق البريطانية هي الأسوأ آداء.

ولفتت "رويترز" إلى أن الخسائر عصفت بالقطاعات الأعلى قيمة في السوق ليفقد مؤشر قطاع أسهم شركات التكنولوجيا 1.6 بالمئة، بينما نزل سهم "إيه إم إس" لصناعة الرقائق، أحد أفضل الأسهم الأوروبية أداء العام الماضي، 4.5 بالمئة، وانخفض سهم "سيلترونيك" 3.7 في المئة و"بي إي" لأشباه الموصلات ثلاثة بالمئة.

وتراجع "رايان إير" 3.5 في المئة بعد أن أبدت شركة الطيران نبرة حذرة تجاه أسعار التذاكر والتعطيلات المحتملة بفعل اتحادات الطيارين، في حين كانت أسهم شركات السفر والترفيه من بين الأسوأ أداء حيث تراجع مؤشر القطاع 1.3 بالمئة مع انخفاض "اير فرانس" و"إيزي جت" و"لوفتهانزا".

وتراجع سهم "فيات كرايسلر 2.7 في المئة بعد أن أبلغت مصادر "رويترز"، يوم الجمعة، أن وزارة العدل الأمريكية تريد فرض غرامات كبيرة في قضية الانبعاثات المقامة بحق شركة صناعة السيارات الإيطالية، وفقا لـ"رويترز".



