114 مليار خسائر أغنى شخصيات العالم في يوم واحد...تعرف على أكثر المتضررين

وارن بافيت مؤسس شركة بيركشاير هاثواي والذي يحتل المرتبة الثالثة كأغنى الأشخاص في العالم كان أكثر المتضررين بخسائر وصلت الى 5,1 مليار دولار في يوم واحد.
كما وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 9.2%.
مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مارك زوكربيرغ كان من بين المتضررين، حيث وصلت خسائره إلى 3.6 مليار دولار أمريكي.
وحل مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بالمرتبة الثالثة من حيث خسائره التي وصلت إلى 3. 3مليار دولار أمريكي، وكان لاري بيدج وسيرغي برين مؤسسي محرك البحث "غوغل" من بين
المتضررين بخسارة وصلت إلى 2.3 مليار دولار أمريكي.
يذكر بأن مؤشر داو جونز الصناعي قد انخفض يوم الاثنين بحوالي 1175 نقطة.
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