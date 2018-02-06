سفير روسيا: صادرات "غازبروم" إلى كوريا الجنوبية قد تصل إلى 7 ملايين طن بحلول 2020

أعلن سفير روسيا لدى كوريا الجنوبية، ألكسندر تيمونين، اليوم الثلاثاء، أنه في حال التعاقد على اتفاق طويل الأمد بين "غازبروم" وشركة "كوغاز" الكورية الجنوبية، فإن حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية قد يصل إلى 7 ملايين طن بحلول عام 2020، وإلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.

© AP Photo/ Ahn Young-joon كوريا الجنوبية تدفع باتجاه مشاريع مع كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير قي مقابلة مع "سبوتنيك": "وقعت "غازبروم" وشركة الغاز الكورية "كوغاز"، في عام 2016، اتفاقية تعاون تنص على تنفيذ مشاريع لإنتاج ونقل وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، حيث تبلغ حصة "غازبروم" حاليا في سوق كوريا الجنوبية 7 في المئة (حجم الصادرات في عام عام 2016، كان يبلغ 1.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال). ووفقا للخبراء، إذا أبرم عقد طويل الأجل بين "غازبروم" و"كوغاز"، فإنه بحلول عام 2020، قد يصل حجم الإمدادات إلى 7 ملايين طن، وبحلول عام 2030 — إلى 10 ملايين طن في السنة".

ووفقا للسفير، يجب الأخذ في الاعتبار، أن الحكومة الحالية في كوريا الجنوبية تنفذ بشكل ثابت سياسة جديدة للطاقة تتعلق بتقييد بناء محطات الطاقة النووية الجديدة والنظر، كبديل، في زيادة حجم استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وخلص السفير الروسي بالقول: "وفي هذا الصدد، فإن الوضع الحالي في سوق الطاقة في جمهورية كوريا موات جدا لزيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى كوريا الجنوبية".

والجدير بالذكر أن "غازبروم " و "كوغاز" وقعتا على اتفاقية التعاون في كانون الأول/ ديسمبر عام 2016.

وكانت شركة "ساخالين إنيرجي" للاستثمار قد وقعت في عام 2005 عقدا مع "كوغاز" لتوريد 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، من مشروع "ساخالين-2". وتتوزع أسهم "ساخالين إنيرجي" على النحو التالي: "غازبروم" — 50 في المئة من الأسهم زائد سهم واحد، "شل" — 27.5 في المئة ناقص سهم واحد، "ميتسوي" — 12.5 في المئة، و 10 في المئة لشركة "ميتسوبيشي".