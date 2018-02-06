إتمام تأهيل 5 آبار نفطية جنوبي العراق بطاقة إنتاجية تبلغ 11 ألف برميل يوميا

أعلنت شركة "نفط البصرة" العراقية تأهيل واستصلاح 5 آبار في حقل الطوبة النفطي، جنوبي البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ 11 ألف برميل يوميا.

بغداد — سبوتنيك. ونقل بيان صادر عن هيئة الحفر والاستصلاح في الشركة عن مدير قسم الإنتاج بالرفع الصناعي رئيس المهندسين، فرقد مصطفى، قوله اليوم الثلاثاء، "جرى تأهيل واستصلاح خمس آبار في حقل الطوبة النفطي، والآبار هي: طوبة 17، وطوبة 4، وطوبة 36، وطوبة 27 وطوبة 28".

وأضاف البيان أن الآبار جرى تأهيلها "بالمضخات الغاطسة الكهربائية، وهذا النوع من المضخات يستخدم لأول مرة في حقل الطوبة"، مؤكدا أن "بئري طوبة 17 وطوبة 4 الإنتاجية، سيضخان بصورة مستديمة، وتبلغ طاقتهما الإنتاجية 3000 برميل يومياً، بينما تبلغ طاقة الآبار الخمس كلها ما يقارب 11 ألف برميل يوميا".

ولفت البيان إلى أن "آبارا أخرى سيجري تأهيلها بالمضخات الغاطسة الكهربائية، في حقل الطوبة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي الآن في طور التجهيز بالمواد المطلوبة".

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا.

ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانئ الجنوبية في البصرة، بعد توقف الصادرات من حقول كركوك بالشمال في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.