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17:02 07 فبراير/ شباط 2018
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    ناقلة الغاز المسال

    العراق... إيرادات "غير مسبوقة" من تصدير الغاز خلال العام الماضي

    © Sputnik. Alexey Vitvitskiy
    اقتصاد
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    أعلن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة حققت العام الماضي إيرادا ماليا "غير مسبوق" بفضل زيادة الإنتاج الوطني من الغاز السائل، لافتا إلى إعادة تأهيل حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين والبدء بعمليات استثمار وإنتاج الغاز المصاحب في زمن قياسي وبأقل التكاليف.

    بغداد — سبوتنيك. وقال اللعيبي، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن "الفرق الفنية والهندسية للتشكيلات النفطية تمكنت من إعادة تأهيل حقل عجيل النفطي بمحافظة صلاح الدين والبدء بعمليات استثمار وإنتاج الغاز المصاحب للعمليات النفطية وبمعدلات تتراوح بين (50 —70) مليون قدم مكعب قياسي باليوم"، مبينا أن "هذه الفرق نجحت في استكمال عمليات إيصال الغاز إلى مجمع غاز الشمال بزمن قياسي وبأقل التكاليف".

    نفط كركوك
    © REUTERS/
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    وأوضح اللعيبي، أن "هذا المشروع يضيف كمية كبيرة من الغاز إلى الإنتاج الوطني، فضلاً عن توفير كميات جيدة من الغاز إلى محطات الطاقة الكهربائية، ما يعني الاستغناء عن استخدام المنتجات النفطية الأخرى في توليد الطاقة والتي تكلف الخزينة الاتحادية مبالغ طائلة بالعملة الصعبة".

    وأضاف أن "الفرق الفنية والهندسية للتشكيلات النفطية وبزمن وجهد قياسيين نجحت في إعادة تأهيل وتشغيل مستودعات وخزانات ومحطات الغاز السائل في حمام العليل بمحافظة نينوى، حيث تم تشغيل أربعة معامل حكومية لتعبئة الغاز السائل وافتتاح وتشغيل 26 معملاً أهلياً لتعبئة الغاز السائل، وهذا ما يسهم في تغطية حاجة المحافظة من وقود الغاز السائل بمعدل 40-43 ألف أسطوانة باليوم وهو أعلى من معدلات الإنتاج قبل أحداث الموصل"، مبينا أن ذلك "يأتي ضمن حملة الوزارة لإعادة تأهيل وإعمار وبناء المناطق المحررة".

    خالد الفالح
    © REUTERS/ Heinz-Peter Bader
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    وأشار إلى أن "الوزارة حققت في عام 2017 إيراداً مالياً غير مسبوق بلغ 252 مليون دولار عن تصدير (80) شحنة إلى الأسواق الخارجية، بفضل زيادة الإنتاج الوطني من الغاز السائل وتصدير الفائض منه إلى الأسواق الخارجية"، مؤكدا أن "ذلك يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته من خلال إضافة إيرادات مالية إلى جانب الإيرادات المتحققة من النفط، مؤكدا على السعي لمضاعفة الإيرادات المالية في العام الحالي من تصدير الغاز، بفضل الخطط الطموحة التي وضعتها الوزارة خدمة للاقتصاد الوطني".

    يذكر أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على حقل عجيل النفطي في 5 آذار/مارس 2015، وذلك بعد بدء عمليات عسكرية انتهت بتحرير كل محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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