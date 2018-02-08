أمريكا تتخطى السعودية في إنتاج النفط

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام إلى 10.25 ملايين برميل يوميا، في الفترة بين 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، و2 فبراير/ شباط الجاري، مسجلا بذلك أعلى رقم قياسي على الإطلاق في تاريخه.

© AP Photo/ Hasan Jamali انخفاض أسعار النفط نتيجة زيادة مستوى الإنتاج الأمريكي

ووفقا لبيانات إدارة الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء، فإن إنتاج البلاد من النفط الخام زاد بمقدار 332 ألف برميل يوميا في الفترة المذكورة، مقارنة بالأسبوع الذي سبق تلك الفترة، لتحل محل السعودية التي تحتل المرتبة الثانية عالميا.

وبهذا المعدل تكون أمريكا تجاوزت المستوى القياسي الذي بلغته في نوفمبر/ تشرين الثاني 1970، إذ بلغ إنتاجها اليومي آنذاك 10.04 ملايين برميل، وفقا لـ "الأناضول".

وبحسب أحدث تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، المتعلق بسوق النفط، الصادر خلال يناير الماضي، فإن معدل إنتاج السعودية من النفط الخام خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي كان 9.92 ملايين برميل يوميا.

وفي تقريرها الشهري "آفاق الطاقة في الأجل القصير"، الذي صدر الثلاثاء، توقعت إدارة الطاقة أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيرتفع إلى 10.59 ملايين برميل يوميا في 2018، و11.2 مليون برميل يوميا خلال 2019.