أمريكا تتخطى السعودية في إنتاج النفط

وبهذا المعدل تكون أمريكا تجاوزت المستوى القياسي الذي بلغته في نوفمبر/ تشرين الثاني 1970، إذ بلغ إنتاجها اليومي آنذاك 10.04 ملايين برميل، وفقا لـ "الأناضول".
وبحسب أحدث تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، المتعلق بسوق النفط، الصادر خلال يناير الماضي، فإن معدل إنتاج السعودية من النفط الخام خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي كان 9.92 ملايين برميل يوميا.
وفي تقريرها الشهري "آفاق الطاقة في الأجل القصير"، الذي صدر الثلاثاء، توقعت إدارة الطاقة أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيرتفع إلى 10.59 ملايين برميل يوميا في 2018، و11.2 مليون برميل يوميا خلال 2019.
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