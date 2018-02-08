"نفط الهلال" الإماراتية تنوي مضاعفة إنتاج الغاز بالعراق في 3 سنوات

قال رئيس شركة "نفط الهلال" التي مقرها الإمارات، اليوم الخميس، إن شركة الطاقة تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بمشروعها بيرل بتروليوم شمالي العراق بواقع 80 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، و500 مليون قدم مكعبة يوميا في غضون ثلاث سنوات.

وأضاف بدر جعفر خلال مؤتمر: "إن نفط الهلال حريصة أيضا على دخول قطاع النفط والغاز في جنوب العراق. وقال إن بيرول تنتج في الوقت الحالي 330 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز و20 ألف برميل يوميا من المكثفات في شمال العراق. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

بيرل مملوكة بنسبة 35 في المئة لنفط الهلال و35 في المئة لدانة غاز التابعة لنفط الهلال و10 في المئة لشركة أو.ام.في النمساوية و10 في المئة لمجموعة آر.دبليو.إي الألمانية و10 في المئة لشركة ام.أو.ال المجرية.

وقال جعفر إن غلفتينر، وهي شركة لإدارة الموانئ والأنشطة اللوجيستية مملوكة لنفط الهلال، تهدف إلى إغلاق استحواذ في الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا العام.

وأضاف أنه إذا أُغلق الاستحواذ بنجاح، فإن غلفتينر ستستثمر 350 مليون دولار إضافية على مدى عشر سنوات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خطط الشركة في محطة الحاويات كانافيرال. وتشغل غلفتينر في الوقت الحالي ثمانية مرافئ في أنحاء العالم بما في ذلك محطة في الولايات المتحدة.