"المركزي القطري" يحذر جميع البنوك والمؤسسات المالية

أفادت مصادر مالية أن مصرف قطر المركزي حذر البنوك وغيرها من المؤسسات المالية من تداول البتكوين أو أي عملات أخرى مشفرة.

© AP Photo/ Eric Gay التعامل بـ "البتكوين" يعرض للملاحقة القانونية في هذا البلد العربي

وقال البنك المركزي في التعميم: "يرجى من جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة عدم التعامل بأي شكل من الأشكال بهذه العملة أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المصرف المركزي أنه سيفرض عقوبات بموجب القانون الحالي في حالة مخالفة ما ورد في التعميم.

يذكر أن عملة بتكوين هبطت 13 في المئة ونزلت عن ستة آلاف دولار، يوم الثلاثاء الماضي، لتصل خسائر العملة المشفرة الأشهر في العالم إلى أكثر من النصف منذ بداية 2018.

وانخفضت بتكوين بشدة في الجلسات الأخيرة وسط مخاوف من إجراءات تنظيمية صارمة في السوق الوليدة. وكانت العملة الافتراضية بلغت ذروتها عند نحو 20 ألف دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وتراجعت بتكوين على منصة بتستامب في لوكسمبورغ إلى 5920 دولارا مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها تعافت قليلا لاحقا. وسجلت عملات مشفرة أخرى خسائر حادة أيضا هذا الأسبوع.