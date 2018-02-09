في رحلة نادرة... ناقلة ديزل قطرية تتجه إلى أمريكا

© AP Photo/ J. Scott Applewhite من يحمي قطر

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط، أن نحو ست ناقلات ديزل انطلقت من الهند و قطر ودول أخرى، متجهة إلى نيويورك في رحلات نادرة، مشيرة إلى أن إحداها تحمل أول شحنة ديزل قطرية تتجه إلى أمريكا منذ عامين.

وتسعى الشركات العاملة في هذا المجال إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات خلال الآونة الأخيرة.

ولفتت "رويترز" إلى أن موجة البرد، التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، كانت سببا في ارتفاع أسعار الديزل، مشيرة إلى أن الناقلات تحمل نحو أربعة ملايين برميل من الديزل، بحسب بيانات "تومسون رويترز" لتتبع السفن.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن الناقلات هي "فونيكس دريم"، و"دينسا أليجاتور"، و"فرونت ألتير" و"أموريا"، و"سي إنفوي" و"مينيرفا آيريز"، مشيرة إلى أنها وصلت إلى نيويورك خلال الفترة من 21 يناير كانون الثاني إلى السادس من فبراير.