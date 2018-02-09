في رحلة نادرة... ناقلة ديزل قطرية تتجه إلى أمريكا

وتسعى الشركات العاملة في هذا المجال إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات خلال الآونة الأخيرة.
ولفتت "رويترز" إلى أن موجة البرد، التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، كانت سببا في ارتفاع أسعار الديزل، مشيرة إلى أن الناقلات تحمل نحو أربعة ملايين برميل من الديزل، بحسب بيانات "تومسون رويترز" لتتبع السفن.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن الناقلات هي "فونيكس دريم"، و"دينسا أليجاتور"، و"فرونت ألتير" و"أموريا"، و"سي إنفوي" و"مينيرفا آيريز"، مشيرة إلى أنها وصلت إلى نيويورك خلال الفترة من 21 يناير كانون الثاني إلى السادس من فبراير.
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