تراجع أسهم أوروبا مع استمرار هبوط "وول ستريت"

شهدت الأسهم الأوروبية خسائر محدودة عند الفتح، اليوم الجمعة، وذلك بعد موجة هبوط جديدة في بورصة وول ستريت التي دخلت الآن في تصحيح.

© AFP 2018/ Wang Zhao أسهم أمريكا تفتح مرتفعة بدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا

وهبط المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي، أكثر من عشرة بالمئة عن المستويات القياسية التي سجلاها في 26 يناير/ كانون الثاني، بحسب وكالة "رويترز".

كما هبط المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش، مع تراجع جميع القطاعات والبورصات الأوروبية. وكان المؤشر هبط بالفعل 1.6 بالمئة أمس الخميس وتسارعت وتيرة الانخفاض قرب نهاية التعاملات.

وتعرضت أسهم المرافق، التي من المتوقع أن تعاني مع ارتفاع أسعار الفائدة، لأسوأ أداء حيث هبط مؤشر القطاع واحدا بالمئة، وسجل سهم أموندي الفرنسية لإدارة الأصول أسوأ أداء وخسر 4.7 بالمئة بعد نشر النتائج السنوية والأهداف المالية الجديدة.

وفشلت ايه.بي. مولر ميرسك في تحقيق الأرباح المتوقعة في الربع الأخير، وهبط سهمها 4.3 بالمئة.



