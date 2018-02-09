"توتال" ستحفر أول بئر بامتياز 4 في لبنان في 2019

قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" إنها تعزز تواجدها في منطقة شرق المتوسط عبر دخول منطقتي امتياز للتنقيب البحري في لبنان.

وأضافت أن الكونسورتيوم الدولي الذي تقوده الشركة الفرنسية ويضم إيني ونوفاتك وقع اتفاقين للتنقيب والإنتاج مع حكومة لبنان، حيث ستتولى توتال تشغيل المشروع الذي تبلغ حصتها فيه 40 بالمئة مقابل 40 بالمئة لإيني و20 بالمئة لنوفاتك.

وقالت توتال إن الاتفاق يشمل منطقي الامتياز 4 و9 الواقعتين قبالة سواحل لبنان في الجزء الشرقي من البحر المتوسط مضيفة أن أولوية الكونسورتيوم تتمثل في حفر أول بئر استكشافية في المنطقة رقم 4 في 2019، وفقا لـ"رويترز".

وذكرت توتال أنها وشركاءها على دراية كاملة بالنزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان في الجزء الجنوبي الذي لا يغطي سوى منطقة محدودة للغاية من الامتياز رقم 9.

ويؤكد الكونسورتيوم أن البئر الاستكشافية في المنطقة رقم 9 لن تتداخل على الإطلاق مع أي حقول أو مكامن محتملة تقع جنوبي المنطقة الحدودية، وفقا لما ذكرته توتال.