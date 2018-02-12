واردات ألمانيا النفطية تقفز 24 % خلال 2017

أنفقت ألمانيا 32.5 مليار يورو على وراداتها من النفط خلال عام 2017.

© AP Photo/ Markus Schreiber اتفاق مبدئي حول تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات من مكتب التجارة الخارجية "بافا" أن إنفاق ألمانيا زاد عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الخام، حسب " رويترز"

وتراجع حجم الواردات 0.5 %.

وأكبر مصدر نفط إلى ألمانيا هي روسيا بحصة تبلغ 36.9 %.

وتبلغ الواردات من بريطانيا والنرويج نسبة 20.8 % من الإجمالي.

أما الدول الأعضاء في منظمة أوك فـ23.5 % من الورادات إلى ألمانيا تأتي منها.

واستوردت ألمانيا النفط من 32 دولة في العام الماضي.